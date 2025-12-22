Ефимов: Жители трех старых домов в Обручевском районе начали осмотр новых квартир
Около 670 жителей трех сносимых по программе реновации ветхого жилья пятиэтажек на улице Архитектора Власова приступили к осмотру квартир в новостройке на улице Гарибальди. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Обручевском районе к переселению по программе реновации в дом 26 на улице Гарибальди приступили около 670 москвичей из трех старых пятиэтажек. Комфортные квартиры в новостройке город предложил жителям корпусов 1-3 дома 33 на улице Архитектора Власова. Это второй жилой комплекс, переданный для переселения участников программы на улице Гарибальди в Обручевском районе. В настоящее время новые квартиры здесь получили все жители восьми расселенных домов — более 1,5 тысячи человек. Всего здесь планируется переселить свыше 3,5 тысячи москвичей из 17 зданий», — отметил вице-мэр.
На нежилом первом этаже для удобства жильцов откроются объекты социальной инфраструктуры, что выгодно также и для предпринимателей. По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новом ЖК предусмотрены 300 квартир суммарной площадью свыше 17 тысяч квадратных метров, три из которых приспособлены для проживания маломобильных москвичей. Также для горожан предусмотрены бесплатная услуга «Помощь в переезде», которую можно заказать на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению.
Сносимые здания расположены поблизости от новостройки, поэтому их жители будут пользоваться привычной инфраструктурой.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева заявила, что осмотр равнозначных квартир был начат 27 ноября, а предложения были направлены в конце октября. Копии личных и правоустанавливающих документов можно загрузить на портал mos.ru через суперсервис «Переезд по программе реновации». Также здесь можно записаться на осмотр жилья и забронировать подходящий день подписания договора.
В суперсервисе также доступна общая инструкция по переезду.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки по программе реновации по сравнению с пятиэтажками экономят до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
