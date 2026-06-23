Ефимов: Жители трех домов в Черемушках начали осмотр новых квартир по реновации

Поэтапный осмотр квартир в новом доме на Севастопольском проспекте (район Черемушки, ЮЗАО) начали почти 700 москвичей из трех сносимых зданий. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Участники программы реновации начали заселение в восьмой жилой комплекс, переданный для них в районе Черемушки. Около 700 москвичей из трех старых пятиэтажек получили от города предложения комфортных квартир в новостройке по адресу: Севастопольский проспект, дом 46А. Ранее в Черемушках к переселению приступили почти три тысячи жителей 15 старых домов, из них около 2,9 тысячи человек уже заключили договоры на новые квартиры», — добавил Ефимов.

Новый дом находится в непосредственной близости от расселяемых зданий, поэтому жильцы смогут пользоваться привычной инфраструктурой.

По словам министра правительства Москвы, главы столичного Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в новое здание переедут жильцы домов на Перекопской и Херсонской улицах. Всю необходимую информацию о переезде они смогут получить в Центре информирования.

В свою очередь в Департаменте градостроительной политики отметили, что из 264 квартир, находящихся в двухсекционной новостройке, семь приспособлены для маломобильных москвичей. Дом спроектирован по принципам безбарьерной среды, а рядом находятся зона отдыха, спортивная и детская площадки. Поблизости расположены улица Каховка, Севастопольский проспект и станция «Зюзино» Большой кольцевой линии метро.

Кроме того, добавили в Департаменте информационных технологий Москвы, на портале mos.ru доступна инструкция по переезду по программе реновации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы. Он также отметил, что программа реновации позволяет формировать гармоничную безбарьерную среду.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

