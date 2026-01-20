Ефимов: Жители старых домов начали переезд в ЖК по реновации на улице Лобачевского

В районе Проспект Вернадского стартовал переезд жителей по программе реновации в новостройку на улице Лобачевского, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа реновации в районе началась ещё в 2018 году, и новостройка на улице Лобачевского стала уже десятым домом, переданным под заселение.

«Туда переедут около тысячи жителей трех старых домов, расположенных на проспекте Вернадского и улице Лобачевского. Всего в районе по действующей программе реновации предстоит расселить 59 домов старого жилого фонда, готовые квартиры с улучшенной отделкой получат около 14,5 тысячи горожан», — отметил Ефимов.

По его словам, в районе продолжается строительство ещё одного дома по программе реновации.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что новостройка представляет собой жилой комплекс переменной этажности с 444 квартирами общей площадью более 26 тысяч квадратных метров. На первом нежилом этаже планируется размещение объектов социально‑бытовой инфраструктуры — магазинов, кафе, кофейнь и досуговых центров, что позволит жителям получать востребованные услуги, практически не выходя из дома.

Процесс переселения организован поэтапно. В декабре 2025 года более 530 жителей домов 47 и 49 на проспекте Вернадского приступили к осмотру квартир, добавила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. 19 января 2026 года к ним присоединились 450 человек из дома 24 на улице Лобачевского. На текущий момент почти треть участников уже оформляют необходимые для переезда документы, а несколько семей заключили договоры и готовы заселяться — в квартирах выполнен ремонт, установлена сантехника и осветительные приборы.

Получить подробную информацию о переселении и задать вопросы, касающиеся программы реновации, можно в Центре информирования, который располагается на первом этаже нового жилого комплекса. Кроме того, все актуальные данные представлены на портале mos.ru.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что началось переселение жителей в новый дом по программе реновации на Родниковой улице.

