Ефимов: Жители Бутырского района начали осмотр квартир по программе реновации

К осмотру новых квартир на улице Милашенкова в рамках программы реновации ветхого жилья приступили жильцы трех старых зданий в Бутырском районе (СВАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Новостройку по адресу: улица Милашенкова, дом 7, корпус 2 возвели зимой на северо-востоке столицы в районе Бутырский. На данный момент к осмотру квартир в ней приступили более 550 жителей из трех старых домов на улице Яблочкова. Всего по программе реновации в Бутырском районе предстоит расселить 27 старых домов. Новые квартиры получат около 4,5 тысячи москвичей», — отметил вице-мэр.



На первом этаже новостройки открылся Центр информирования по переселению. По окончании переселения на его месте откроются предприятия социально-бытового назначения.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, во всех 255 квартирах суммарной площадью более 14 тысяч «квадратов» выполнена готовая улучшенная отделка. Также строители благоустроили придомовую территорию. Поблизости расположена станция метро «Фонвизинская, а также салоны красоты, магазины, частные клиники, медицинский колледж, детсады и школы.



Письма с предложениями равнозначных квартир жильцам трех старых домов на улице Яблочкова стали приходить с конца марта. Поэтапное переселение помогло не перегрузить сотрудников Центра информирования и уделять больше времени каждой переезжающей в новый дом семье.



Обладатели полной учетной записи на портале mos.ru могут воспользоваться суперсервисом «Переезд по программе реновации», где можно записаться на осмотр квартиры, отправить электронные копии документов, выбрать дату подписания договора и записаться к нотариусу. Кроме того, можно оформить заявку на бесплатную помощь в переезде. В суперсервисе доступна подробная инструкция, как подготовиться к переезду.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о переселении по программе реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

