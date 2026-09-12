Ефимов: Жители более 30 домов получили жилье по реновации в СВАО Москвы

В Бабушкинском районе СВАО продолжается реализация программы реновации: жители более чем 30 старых домов либо уже переехали, либо сейчас оформляют переезд. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, в программу реновации в этом районе включено 93 дома. Переселение ведётся поэтапно: люди получают квартиры в современных жилых комплексах, оставаясь при этом в привычной городской среде — рядом остаются те же школы, детсады, поликлиники, магазины и зоны отдыха.

«Участники программы получают новые квартиры с улучшенной планировкой и готовой отделкой. На данный момент в районе переезжают или уже переехали горожане из 31 старого здания, в рамках программы реновации под заселение передано более 10 новостроек», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Освобождённые от жильцов здания сносят, чтобы на их месте построить новое жильё и объекты инфраструктуры. В Бабушкинском районе полностью расселили 22 дома, из них 21 уже демонтирован. Снос проводят по технологии «умный снос» — это безопасный и экологичный подход: уровень шума минимален, а строительные отходы сортируют для дальнейшей переработки. Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, с начала действия программы реновации в Москве расселили и снесли уже более 930 зданий старого жилого фонда.

Первыми под расселение в районе попали пятиэтажки на Осташковской улице: их демонтировали осенью 2019 года, а позже на этом месте построили новый дом. Ему присвоили адрес одного из снесённых зданий — Осташковская улица, дом 9, корпус 2.

Как рассказала министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьёва, в новые квартиры в рамках реновации в Бабушкинском районе уже переехали почти 3,6 тысячи москвичей. Ещё примерно 1,4 тысячи жителей девяти старых домов сейчас оформляют переселение.

Все подробности о программе реновации доступны на портале mos.ru.

Программа была запущена в августе 2017 года и затронет около миллиона горожан — всего предстоит расселить 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу вдвое ускорить темпы реализации программы.

