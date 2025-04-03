Ефимов: Жители Алтуфьевского района начали осмотр квартир по программе реновации

Жители 20 старых домов, которые будут снесены в рамках программы реновации, начали осмотр квартир в новом доме по Алтуфьевскому шоссе (Алтуфьевский район, СВАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Зимой завершилось строительство первого жилого комплекса по программе реновации в Алтуфьевском районе. В новостройку переедут более 3,1 тысячи жителей 20 старых домов на Инженерной и Стандартной улицах, а также в Путевом проезде. Город предложил им равнозначные квартиры в зданиях по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 53, корпуса 1 и 2. Всего на северо-востоке столицы планируется переселить в новостройки более 86 тысяч горожан из 499 домов», — отметил вице-мэр.

Во всех новых квартирах выполнена готовая улучшенная отделка, их оснастили необходимым оборудованием. Оба корпуса построены с учетом критериев безбарьерной среды.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что первыми начали осмотр квартир жители дома 15, корпус 2 на Стандартной улице и дома 20, корпус 2 на Инженерной улице. Через неделю квартир начнут осматривать еще почти 200 москвичей из сносимых трехэтажного и девятиэтажного домов. Заключить договоры можно будет в Центре информирования по переселению.

Всего в Алтуфьевском районе расселят 50 старых домов. В новые квартиры переедут порядка 8500 жителей района.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский заявил, что 19 квартир приспособили для маломобильных жильцов — установили специальную сантехнику и расширили дверные проемы. Суммарная площадь всех квартир — свыше 76 тысяч «квадратов». Район отличается развитой транспортной и городской инфраструктурой. Рядом находятся кафе, магазины, учебные заведения, поликлиника, платформа МЦД Дегунино и станция метро «Отрадное».

Кроме того, рабочие благоустроили придомовую территорию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об использовании префаб-технологий при возведении домов по программе реновации. Градоначальник также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

