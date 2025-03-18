Ефимов: Жители 95 районов Москвы приступили к переселению по программе реновации
Свыше 203 тысяч жителей более 1,2 тысячи домов в 95 районах Москвы приступили к переселению в новостройки по программе реновации, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, жители семи районов Москвы получили предложения комфортного жилья в прошлом году.
«Соответствующие письма тогда город направил гражданам из районов Останкинский, Алтуфьевский, Мещанский, Левобережный, Соколиная Гора, а также Бекасово и Вороново. В них за год к переселению приступили около пяти тысяч человек», – уточнил Ефимов.
Жители двух домов в Северном Измайлове первыми приступили к переселению по реновации с момента запуска программы. Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, почти 7,8 тысячи жителей Северного Измайлова получили предложения новых квартир. В столичном районе Люблино порядка 9,9 тысячи человек из 51 дома приступили к переселению, а в Можайском районе – более 4,4 тысячи человек из 31 дома.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на сегодняшний день в Северном Измайлове и Можайском районах расселили уже 29 домов, в Люблино – 35. В рамках программы реновации люди переезжают в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой, а старые дома демонтируют.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке столицы. Градоначальник поручил в два раза увеличить темпы реализации программы.
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