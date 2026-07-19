Ефимов: Жители 75 домов получили жилье по реновации в апреле-июне 2026 года

Жители 75 старых домов завершили оформление документов на новое жилье по программе реновации с апреля по июнь 2026 года. При этом в новостройки переехали горожане из 65 сносимых зданий. Об этом заявил руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Во втором квартале 2026 года правообладателями комфортных квартир в современных домах стали все жители еще 75 домов, включенных в программу реновации, — более 12,8 тысячи человек. Это почти на 60% больше, чем за первый квартал, когда оформление документов на жилье в новостройках завершили москвичи из 49 расселяемых зданий. Как только участники переселения переедут по новым адресам, город начнет готовить их старые дома к демонтажу, чтобы использовать освободившиеся площадки под строительство современных жилых комплексов и социальной инфраструктуры», — добавил Ефимов.

В новых квартирах уже выполнен готовый ремонт, поэтому москвичи могут сразу после подписания договоров переселяться в новые ЖК.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, больше всего домов, жители которых оформили документы во втором квартале текущего года, находятся на востоке столицы (16), на севере и северо-востоке города (по 10), а также в ЮВАО (9).

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы. По его словам, в Щербинке построили трехсекционную 11-этажную новостройку для переселения по программе реновации с использованием технологии объемно-блочного домостроения.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

