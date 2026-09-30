Ефимов: Жители 26 пятиэтажек в Царицыне переехали в новые дома по реновации

Полностью расселены по программе реновации ветхого жилья 26 старых домов в районе Царицыно (ЮАО). Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Более 5,3 тысячи москвичей, ранее проживавших в 26 расселенных домах в районе Царицыно, переехали в новые квартиры с улучшенной планировкой и уже готовой отделкой. Сегодня под заселение в районе передано 15 домов, ведется строительство еще трех жилых комплексов. Проекты новостроек отвечают принципам безбарьерной среды, территория вокруг них будет благоустраиваться, оборудуют детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. При этом участники программы, меняя старое жилье на новое, остаются в привычной социальной инфраструктуре родного района», — добавил Ефимов.

После сноса расселенных домов освобождаются площадки для возведения современных зданий по программе реновации. Таким образом реализуется принцип волнового переселения.

Старые дома демонтируют по технологии «умный снос», благодаря которой удается добиться минимального шума, кроме того, отходы сортируются для последующей переработки. Уже снесли 18 из 26 расселенных домов. Всего в Москве полностью расселили и снесли порядка 940 зданий старого жилого фонда. В рамках реализации программы реновации полностью расселенные дома демонтируют по специальной технологии «умный снос». Это экологичный и безопасный метод сноса зданий с минимальным шумом и сортировкой отходов для переработки. Уже 18 из 26 полностью расселенных в районе домов демонтированы. С начала реализации программы реновации в Москве около 940 домов старого жилого фонда были полностью расселены и снесены.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал об окончании реализации программы реновации в 12 московских районах. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

