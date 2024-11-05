Ефимов: Жители 246 домов оформили документы на квартиры по реновации за 9 месяцев
Жители 246 старых домов за девять месяцев текущего года завершили оформление договоров на новые квартиры по программе реновации в российской столице. Большинство из них уже успели переехать, остальные еще завершают этот процесс. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Свыше 39,3 тысячи горожан, которые ранее проживали в старых зданиях, получили новые квартиры в 203 жилых комплексах. Текущие показатели программы на 73 процента превышают значения аналогичного периода 2023-го, когда к концу сентября завершилось оформление договоров с жителями 142 расселенных домов», – отметил заммэра.
Как уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман, наибольшее число горожан, которые завершили оформление документов на новые квартиры по реновации, проживают в Юго-Восточном, Западном и Восточном административных округах. При переезде москвичи получают равнозначные квартиры с улучшенной отделкой большей площади.
Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, на выполнение программы реновации в проекте трёхлетнего бюджета города заложено 1,2 триллиона рублей. Подробная информация о ходе её реализации и плановых параметрах размещена на портале mos.ru.
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