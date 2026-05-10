Ефимов: Жители 22 домов в апреле оформили документы на квартиры по реновации
В апреле 2026 года жильцы 22 домов завершили оформление документов, необходимых для переезда в новые квартиры по программе реновации, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В апреле завершили оформление документов, необходимых для переезда, все жители 22 расселяемых домов – около 3,7 тысячи горожан. Это почти половина от аналогичного показателя за весь первый квартал этого года, когда заключение договоров на квартиры завершили 100 процентов жителей 48 домов, включенных в программу реновации», – уточнил он.
Квартиры в новых ЖК, куда смогут переехать москвичи, отличаются удобной планировкой. В заключении договоров на жилье помогают специалисты Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что на востоке столицы в апреле оформление документов на новые квартиры завершили все участники программы из четырех домов старого жилого фонда.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы ее реализации вдвое. Он также сообщал о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе города.
