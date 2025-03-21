Ефимов: Жители 150 домов стали правообладателями новых квартир на востоке Москвы

Жители 150 старых домов в Восточном административном округе столицы стали правообладателями новых квартир с начала действия программы по реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На востоке столицы договоры на комфортные квартиры по программе реновации заключили все москвичи из 150 старых домов – это свыше 23,9 тысячи человек. При этом более 140 зданий полностью расселены, а их жители переехали в новостройки», – отметил заместитель мэра.

Он рассказал, что программа реновации охватила 12 из 16 районов округа, в том числе Соколиную Гору, где уведомления о начале переселения горожане получили в прошлом году впервые.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего домов, в которых москвичи оформили документы на квартиры в новостройках, в районах Измайлово, Северное Измайлово и Перово.

Всего по реновации в новостройки переедут порядка 210 тысяч жителей из 1062 старых домов в ВАО.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский подчеркнул, что в ВАО по программе реновации возвели 59 жилых комплексов, которые находятся в 12 районах округа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Восточном административном округе.

