Ефимов: Жители 100 домов в САО получили жилье по программе реновации

Жители 100 старых домов в САО заключили договоры на равнозначные квартиры по программе реновации ветхого жилья. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Переселение по программе реновации в Северном административном округе началось в 2018 году. С тех пор договоры на равнозначные квартиры на севере столицы заключили все жители 100 старых домов – это более 22,7 тысячи человек. Из них в прошлом году документы оформили москвичи из 21 такого здания. Всего по программе реновации в САО предстоит переселить в новые квартиры около 109 тысяч горожан из 515 домов старого жилого фонда», – отметил вице-мэр.

Для программы реновации характерно волновое переселение. На месте полностью расселенных и снесенных старых домов появляются новые здания с медицинскими и образовательными центрами, пунктами выдачи онлайн-заказов, аптеками, кафе и магазинами. Это позволяет реализовать концепцию «15-минутного города».

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, больше всего сносимых зданий, все жильцы которых получили новое жилье, находятся в Бескудниковском (27), Головинском (18) и Дмитровском (16) районах. С заключением договоров москвичам помогают работающие в центрах информирования сотрудники Департамента городского имущества, добавила она.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что свыше 250 жителей Можайского района переселятся в новое жилье по программе реновации. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

