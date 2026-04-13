Ефимов: Жилые и общественно-деловые объекты возведут в районе Преображенское по КРТ

Около 15,4 гектара земли реорганизуют в районе Преображенское в рамках шести проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«На площадках построят более 272 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилые комплексы и социальные объекты. Почти 26 тысяч квадратных метров придется на общественно-деловую и производственную инфраструктуру. Реализация всех проектов КРТ позволит создать в районе Преображенское более 1,2 тысячи рабочих мест», – уточнил он.

По словам Ефимова, которые приводит пресс-служба Градостроительного комплекса столицы, проекты планировки территорий уже утвердили по двумя из шести проектов. Участки находятся в бывшей промзоне «Хапиловка». Еще четыре территории комплексного развития расположены на улицах Краснобогатырской, Потешной, Хромова, Девятая Рота.

В столичном Департаменте градостроительной политики также отметили, что по проектам КРТ в районе Преображенское построят жилье по программе реновации. К примеру, на улицах Хромова, Потешной и участке бывшей промзоны «Хапиловка» возведут свыше 111 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. В этой же промзоне появится здания площадью около 16 тысяч квадратных метров для размещения городских организаций по обслуживанию жилого фонда, ремонту дорог. На Потешной улице кроме жилья построят новую подстанцию скорой помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Программу КРТ реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Это позволяет формировать привлекательные городские пространства на территории бывших промзон и неэффективно используемых участков. На данный момент в городе реализуют почти 40 подобных проектов.

