Ефимов: Жилые и деловые кварталы с промышленной застройкой появятся в СВАО

Пять проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в СВАО было опубликовано на портале mos.ru с января по июнь 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках пяти проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью более 47 гектаров в районах Марьина Роща, Бутырский, Ярославский, Отрадное, а также Свиблово и Ростокино появятся жилые и деловые кварталы с производствами. Там планируется построить около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Вложения в реорганизацию участков оцениваются в 272 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 2,8 миллиарда рублей. В результате будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест», – заявил вице-мэр.

Одна крупнейших площадок находится в Отрадном, а одна из наименьших — в Ярославском районе.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, здесь будет построено свыше 788 тысяч «квадратов» жилья (в том числе по программе реновации), три школы, четыре детсада, два спорткомплекса, отделения банков, рестораны, кафе, офисы, а также производства суммарной площадью 128, 7 тысячи квадратных метров и другие объекты. Все участки благоустроят, проведут дороги, добавил он.

Всего в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 гектаров.

