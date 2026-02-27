Ефимов: Жилые дома построят по проекту КРТ в Южном Тушине

По программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Южное Тушино на северо‑западе Москвы реорганизуют участок площадью 0,85 гектара. Проект решения о КРТ размещен на официальном портале mos.ru. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 4-м микрорайоне Сходненской Поймы в Южном Тушине планируется провести редевелопмент участка площадью 0,85 гектара. Там возведут дома для реализации программы реновации общей площадью почти 29 тысяч квадратных метров», — отметил Ефимов.

По его словам, в подземной части новостроек обустроят паркинг, а первые этажи отведут под предприятия среднего и малого бизнеса — это позволит создать почти 100 рабочих мест.

Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, суммарная площадь квартир в двух новостройках превысит 16 тысяч квадратных метров, что обеспечит новым жильем около 500 москвичей. На территории также построят трансформаторную подстанцию, оборудуют детские и спортивные площадки, зоны отдыха, организуют удобные проезды и проведут комплексное озеленение.

Участок находится в удобной локации: в шаговой доступности расположены общеобразовательная школа и частная школа «Мир будущего», магазин и живописный парк «Братцево». Недалеко от новостройки — памятник природы «Сходненский ковш» в изгибе реки Сходни и смотровая площадка.

Программа комплексного развития территорий реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тысячи гектаров.

