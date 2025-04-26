Ефимов: Жилые дома по реновации построят по проекту КРТ в трех районах ЮЗАО

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют четыре земельных участка суммарной площадью 3,47 га в ЮЗАО, проект проработан городом и опубликован на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе комплексного развития территорий в Юго-Западном административном округе реорганизуют четыре участка общей площадью 3,47 гектара. Один из них находится в районе Коньково, второй – в Черемушках, еще два – в районе Ясенево. Здесь планируется строительство жилья для целей программы реновации. В результате реализации проекта будет создано более 230 рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Участки находятся на улицах Херсонской, Миклухо-Маклая и Литовском бульваре. Поблизости находятся городские автомагистрали и станции метро.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, площадь жилых домов, которые возведут на участках по программе реновации ветхого жилья, составит 95 тысяч «квадратов». На нежилых первых этажах появятся сервисные службы, предприятия общепита и торговли. Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающие территории.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что общая площадь квартир в новых домах достигнет 58 тысяч квадратных метров, ключи от них получат порядка 2000 москвичей. Новые построят по принципам безбарьерной среды для удобства родителей с колясками и москвичей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

