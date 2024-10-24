Ефимов: Жилой квартал появится в районе Троицк по программе КРТ

В Троицком административном округе стартовало строительство жилого микрорайона с домами переменной этажности, который появится в рамках проекта редевелопмента участка вблизи деревни Яковлево. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На участке площадью 11,66 га вблизи деревни Яковлево инвестор реализует проект комплексного развития территории (КРТ). До конца 2028 года здесь возведут жилой квартал, где появится более 71 тысячи квадратных метров недвижимости. В рамках строительства первой очереди коттеджного поселка здесь появятся 12 четырехэтажных домов высотой до 14,5 метра, где разместят более 520 квартир площадью 26,5 тысячи квадратных метров», – сказал он.



Проект реализует правообладатель участка ГК «МонАрх», с которым столица заключила соответствующий договор в прошлом году. Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что всего по проекту в течение пяти лет инвестор построит почти 64 тысячи «квадратов» жилья, а также общественно-деловые объекты, площадь которых будет превышать семь тысяч «квадратов». В частности, образовательный комплекс со школой и детсадом.



Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство первой очереди. По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, возведение домов на всех этапах проходит под контролем инспекторов комитета. Недавно закончилась первая выездная проверка, в ходе которой специалисты оценили соблюдение требований охраны труда, культуру производства на стройплощадке, а также выполненный объем работ.



В новом жилом квартале будет благоустроена территория, проведено ее озеленение, а также проложены дороги. Гендиректор ГК «МонАрх» Сергей Амбарцумян отметил, что проект является экспериментальным, поскольку все дома высотой 4, 5, 11, 16 этажей, а также школа с детсадом возводятся из крупных модулей, что позволит значительно сократить сроки строительства и закончить объект на два года раньше срока.



По программе КРТ создают многофункциональные городские кварталы. На месте неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируются дороги, комфортное жилье, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи га. Проработка проектов идет по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

