Ефимов: Жилой квартал построят в бывшей промзоне «Огородный проезд» по проекту КРТ
В Москве реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в городе продолжается системная работа по редевелопменту бывших промзон и созданию на их месте комфортных городских пространств.
«Один из таких проектов предстоит реализовать на северо-востоке столицы в бывшей промзоне “Огородный проезд”. На участке площадью 8,3 гектара планируется построить почти 175 тысяч квадратных метров жилья и востребованных объектов социальной инфраструктуры», – уточнил заместитель мэра.
Ефимов подчеркнул, что реализация проекта позволит создать в районе более 1,6 тысячи рабочих мест.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках проекта будет построено более 130 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для реализации программы реновации.
«В нежилой части многоквартирных домов построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около четырех тысяч квадратных метров. Кроме того, застройщик возведет на территории детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, который безвозмездно передаст городу», – добавил Овчинский.
В Москве в настоящий момент на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.
