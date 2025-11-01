Ефимов: Жилой квартал построят в бывшей промзоне «Огородный проезд» по проекту КРТ

В Москве реорганизуют в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) участок бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в городе продолжается системная работа по редевелопменту бывших промзон и созданию на их месте комфортных городских пространств.

«Один из таких проектов предстоит реализовать на северо-востоке столицы в бывшей промзоне “Огородный проезд”. На участке площадью 8,3 гектара планируется построить почти 175 тысяч квадратных метров жилья и востребованных объектов социальной инфраструктуры», – уточнил заместитель мэра.

Ефимов подчеркнул, что реализация проекта позволит создать в районе более 1,6 тысячи рабочих мест.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках проекта будет построено более 130 тысяч квадратных метров жилья, в том числе для реализации программы реновации.

«В нежилой части многоквартирных домов построят физкультурно-оздоровительный комплекс площадью около четырех тысяч квадратных метров. Кроме того, застройщик возведет на территории детский сад, рассчитанный на 250 воспитанников, который безвозмездно передаст городу», – добавил Овчинский.

В Москве в настоящий момент на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.

