Ефимов: Жилой квартал построят по программе КРТ в Строгино

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы несколько земельных участков на территории района Строгино (СЗАО), проект опубликован на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Три участка входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. На территории общей площадью 10,24 гектара планируется построить современный жилой квартал с объектами социальной и сопутствующей инфраструктуры. Инвестиции в проект составят 79,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ 448,7 миллиона рублей. В результате реализации проекта в районе будет создано около 800 рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Земельные участки расположены в районе с развитой инфраструктурой, на улице Маршала Воробьева. Поблизости находятся МКАД и станция метро «Строгино», а также фитнес-клуб, кафе, торговый центр, школа и поликлиника.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, помимо жилых домов и востребованной инфраструктуры, рядом возведут учебно-воспитательный комплекс на 350 воспитанников и 950 учеников. Он будет передан на баланс города. Также рабочие выполнят озеленение и благоустройство прилегающей территории.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что территорию вблизи станции метро «Фонвизинская» реорганизуют по программе КРТ. Сегодня по поручению градоначальника в Москве реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4,2 тысячи га.

