Ефимов: Жилой квартал построят по программе КРТ в районе Преображенское

Земельный участок реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на Краснобогатырской улице (район Преображенское, ВАО), проект размещен на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Благоустроенный жилой квартал появится в районе Преображенское по адресу: улица Краснобогатырская, владение 89. Здесь планируется реорганизовать участок площадью 3,96 гектара по программе КРТ. На первых этажах жилых домов оборудуют помещения для работы магазинов, кафе, ресторанов и сервисных служб. Инвестиции в развитие площадки составят 38,3 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 124,1 миллиона рублей. После реализации проекта город получит около 500 рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Это уже третий проект в Преображенском районе, реорганизуемый по программе КРТ. Всего под эту программу попадают 12,93 га территории района.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, поблизости находится станция метро «Преображенская площадь». Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию. Рядом появятся спортивные и детские площадки, кроме того, строители проложат локальные дороги.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

