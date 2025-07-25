Ефимов: Жилой квартал для реновации построят в Даниловском районе по КРТ

Современный жилой квартал появится по проекту комплексного развития территории (КРТ) в Даниловском районе (ЮАО), соответствующее распоряжение принято московским правительством. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город одобрил проект комплексного развития территории на Павловской улице. В ходе реорганизации двух участков общей площадью 2,24 га появится многофункциональный жилой квартал с необходимой инфраструктурой. Здесь возведут почти 55 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе современное жилье для реализации программы реновации и востребованные в районе объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры. Инвестиции в проект составят 13,4 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 70,8 миллиона рублей. В результате здесь будет создано более 570 рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Поблизости от реорганизуемого участка находится станция «Тульская» Московского метрополитена.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, суммарная площадь квартир по программе реновации составит примерно 23600 квадратных метров, ключи от нового жилья получат около 800 москвичей. Помимо зон для занятий спортом и детских площадок, здесь появятся многофункциональный общественно-деловой центр и подстанция скорой помощи на 15 машин. Также строители проложат новые дороги.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подписал постановление о КРТ двух участков в Даниловском районе. Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

