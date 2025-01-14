Ефимов: Жилой кластер с социальными и коммерческими объектами появится в ТиНАО

Поликлиника, детсады и школы, рассчитанные на 3300 детей, а также разноформатное жилье площадью 825 тысяч «квадратов» и другие объекты появятся в Троицком административном округе. Инвестор объекта был определен по результатам торгов, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня ТиНАО – крупнейший градостроительный проект страны. Город активно развивает Троицкий и Новомосковский административные округа с 2012 года, в том числе с привлечением частных средств. Так, один из инвесторов займется созданием современного жилого кластера на площади 736 гектаров. Планируется возвести 825 тысяч квадратных метров жилья для 15 тысяч человек и обеспечить его необходимой гражданам коммерческой и социальной инфраструктурой – например, поликлиникой, а также школами и детскими садами для двух тысяч учащихся и 1,3 тысячи воспитанников», – отметил вице-мэр.

Поблизости от участков под застройку расположены населенные пункты Овечкино, Песье и Щапово, МКАД находится в 36 км.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что на участках будут построены многоквартирные дома почти на 1 900 квартир, свыше 7 000 индивидуальных коттеджей, а также таунхаусы и коммерческая недвижимость суммарной площадью свыше 41 тысячи «квадратов».

Строительство начнется в 2026-2027 годах, проект будет реализован в четыре очереди. Инвестором выступит ГК «Самолет».

По словам гендиректора «Самолет Дом» Никиты Шувалова, при возведении объектов будут применены лучшие градостроительные практики, а определяющей станет семейная концепция, из-за чего средняя площадь квартир в малоэтажных домах более чем на 20% будет превышать площадь в городских кварталах.

