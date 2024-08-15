Ефимов: Жилой и деловой кварталы построят на месте промзоны «Магистральные улицы»
В Москве в рамках двух проектов комплексного развития территорий на месте бывшей промзоны построят 3,3 млн кв.м. недвижимости, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
«Современные жилой и общественно-деловой кварталы планируется возвести на четырех участках бывшей промзоны “Магистральные улицы”», - сказал Ефимов.
По его словам, вложения в проекты составят около 1,27 трлн рублей, их реализация позволит создать более 36 тыс. рабочих мест.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в рамках первого проекта за четыре года построят 41,2 тыс. кв.м. офисной недвижимости. В частности, будут построены новые магазины, кафе и торговые центры.
В рамках второго проекта в Москве появится новый крупный микрорайон. Там построят более 3,2 млн кв.м. недвижимости, в том числе семь образовательных комплексов, рассчитанных на 5,8 тысяч человек, добавил Гаман.
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