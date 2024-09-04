Ефимов: Жилье, школы и другие объекты построят в рамках КРТ на юго-западе Москвы

Редевелопмент 11 площадок проводится по программе комплексного развития территорий. Новые жилые дома, школы, спортивные центры и другие объекты появятся на юго-западе российской столицы в рамках преобразования старых промышленных территорий. Проекты реализуют инвесторы и назначенные городом операторы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участках общей площадью более 55,8 гектара в течение 4–10 лет появятся современные благоустроенные пространства, где возведут свыше 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, включая жилье для целей программы реновации и других городских нужд, а также объекты нежилой застройки. Инвестиции в проекты оцениваются в 358 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 15 миллиардов рублей. По итогам комплексного развития участков создадут почти 7,5 тысячи рабочих мест», – пояснил заммэра.

Площадки, задействованные в редевелопменте, расположены в районах Зюзино, Коньково, Котловка, Обручевский, Черемушки и Ясенево. Там возведут более 774 тысяч квадратных метров жилья по реновации, свыше 325 тысяч квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов, уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В частности, здесь возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, школы для более чем 2,6 тысячи учеников и детские сады, которые смогут посещать в общей сложности 750 воспитанников», – добавил министр правительства Москвы.

По словам главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в рамках проектов КРТ на юго-западе Москвы новое жилье по реновации получат более 15 тысяч горожан. Всего в столице на сегодня идёт активная реализация 88 таких проектов. На месте бывших промзон и заброшенных участков прокладываются дороги, возводится современное жилье с необходимой инфраструктурой.

