Ефимов: Жилье, школу и ветклинику построят в двух районах Москвы

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в столичных Донском и Даниловском районах реорганизуют неэффективно используемые участки, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Два участка общей площадью 13,74 гектара в 5-м Верхнем Михайловском проезде и 4-м Рощинском проезде входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в развитие площадок оцениваются примерно в 16 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 195 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту в Донском и Даниловском районах будет создано около 345 рабочих мест», – отметил Ефимов.

По его словам, участки с неиспользуемыми объектами и устаревшими зданиями расположены между улицами Орджоникидзе и Серпуховский Вал и Третьим транспортным кольцом.

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на площадках возведут почти 52 тысячи квадратных метров недвижимости. Также будет построена школа на 450 учеников и ветеринарная клиника. Кроме того, как отметил Гаман, на участках предусмотрены помещения для участка мировых судей, а также коммунальные и другие объекты.

Проработка проектов по программе КРТ ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.

