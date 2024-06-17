Ефимов: Жилье, школу и ветклинику построят в двух районах Москвы
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в столичных Донском и Даниловском районах реорганизуют неэффективно используемые участки, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Два участка общей площадью 13,74 гектара в 5-м Верхнем Михайловском проезде и 4-м Рощинском проезде входят в один проект комплексного развития территорий. Инвестиции в развитие площадок оцениваются примерно в 16 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 195 миллионов рублей. Благодаря редевелопменту в Донском и Даниловском районах будет создано около 345 рабочих мест», – отметил Ефимов.
По его словам, участки с неиспользуемыми объектами и устаревшими зданиями расположены между улицами Орджоникидзе и Серпуховский Вал и Третьим транспортным кольцом.
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на площадках возведут почти 52 тысячи квадратных метров недвижимости. Также будет построена школа на 450 учеников и ветеринарная клиника. Кроме того, как отметил Гаман, на участках предусмотрены помещения для участка мировых судей, а также коммунальные и другие объекты.
Проработка проектов по программе КРТ ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На сегодняшний день в столице на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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