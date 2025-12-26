Ефимов: Жилье по программе реновации построят по проекту КРТ в Южном Тушине

Новое жилье по программе реновации появится по проекту комплексного развития территории (КРТ) в районе Южное Тушино (СЗАО), проект опубликован на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Рядом со станцией метро “Сходненская” по проекту КРТ планируется реорганизовать два участка общей площадью 0,88 гектара. На одном из них построят жилые дома площадью 15,32 тысячи квадратных метров для реализации программы реновации. Ориентировочная площадь квартир превысит девять тысяч квадратных метров. Новостройки возведут в квартале старых пятиэтажек, планируемых к расселению. Второй участок отведут под благоустройство», – отметил вице-мэр.

Подлежащий реорганизации участок расположен на Аэродромной улице недалеко от станции метро «Сходненская». Поблизости находятся аптеки, магазины, библиотека, медцентры, детсады, школы, выставочный центр «Галерея Тушино» и другая инфраструктура. Также рядом расположены бульвар Яна Райниса, дубовая роща «Маяк» и Сходненский сквер.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что проект станет вторым в районе, который будет содействовать программе реновации, — еще один проект КРТ реализуют на территории бывшей промзоны «Тушино».

По словам столичного мэра Сергея Собянина, в Москве разработаны концепции около 400 потенциальных проектов КРТ, по которых будет построено более 70 млн «квадратов» недвижимости.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются около 400 проектов КРТ.

