Ефимов: Жилье по программе КРТ построят в Бирюлеве Восточном

Жилой квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ) построят в столичном районе Бирюлево Восточное, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Редевелопмент участка, расположенного вдоль Лебедянской улицы, площадью 4,13 гектара проведет оператор КРТ, им выступит казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства». В течение пяти лет там построят современный жилой квартал, где появится свыше 109 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Вложения в реализацию проекта превысят 36 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 279 миллионов рублей», – отметил Ефимов.

По его словам, в рамках реализации проекта создадут более 750 рабочих мест. На сегодняшний день на территории находятся неэффективно используемые объекты. Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на территории появятся жилые дома общей площадью более 95 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день в Москве реализуются 236 проектов КРТ, площадь которых превышает 3,1 тысяч гектаров.

