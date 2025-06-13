Ефимов: Жилье и общественно-деловые объекты построят в ЮАО по программе КРТ
В Москве инвесторы приступили к реализации девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Южном административном округе. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Почти 110 гектаров земельных участков реорганизуют операторы на юге столицы по утвержденным проектам комплексного развития территорий. Расположены они в шести районах округа. В результате редевелопмента не вовлеченные в экономику города площадки станут новыми центрами притяжения жителей», – отметил заместитель мэра.
По его словам, там возведут современные новостройки, в том числе по программе реновации, а также объекты социальной инфраструктуры. Ефимов подчеркнул, что четыре из девяти проектов КРТ предусматривают строительство почти 437 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Кроме того, реализация этих проектов позволит создать в округе свыше 51 тысячи рабочих мест.
Рядом с выделенными участками пролегают современные магистрали, соединяющие их с другими территориями города.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский обратил внимание на то, что общая площадь квартир для реализации программы реновации в рамках четырех проектов КРТ на юге столицы составит приблизительно 273,95 тысячи квадратных метров, что позволит переселиться в новые дома примерно 10 тысячам жителей столицы.
В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находятся 302 проекта комплексного развития территорий общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.
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