Ефимов: Землю для пяти новых производств предоставили инвесторам в ЗАО Москвы

Инвесторы получили земельные участки по льготной арендной ставке один рубль в год для возведения пяти предприятий в ЗАО Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Город поддерживает инвесторов, которые готовы создавать и расширять производства на территории столицы. С 2022 года для них действуют особые условия предоставления земли для строительства – льготная ставка в размере один рубль в год. В Западном административном округе таким образом выделено 16,1 гектара для предприятий по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий, мебели, а также продуктов питания. Благодаря мере поддержки арендаторы смогут сэкономить более 250 миллионов рублей на аренде участков», — отметил вице-мэр.



Договоры аренды заключены на пять лет в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).



По поручению столичного мэра Сергея Собянина для открытия новых стратегических важных промышленных предприятий созданы максимально благоприятные условия. Это позволяет создавать для горожан высокооплачиваемые рабочие места. Так, после ввода в эксплуатацию заводов на западе Москвы работу получат около трех тысяч москвичей в автомобилестроительной, строительной и пищевой отраслях.



Новые заводы появятся в районах Очаково-Матвеевское и Ново-Переделкино.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, для строительства завода по производству блюд для сети кофеен, а также второй очереди мясокомбината было выделено в 2022 году около 3,7 га земли, эти объекты уже строятся. Еще два участка суммарной площадью более 11,7 га выделили в 2024 году для строительства заводов по производству столярных изделий, малых архитектурных форм и уборочной техники, а также по переработке, хранению и расфасовке продуктов питания и фабрики кухонной мебели. Кроме того, в 2025 году заключили договор аренды земельного участка площадью 0,72 га для производства кондитерских изделий, полуфабрикатов и продуктов питания. Суммарная площадь этих объектов составит более 280 тысяч «квадратов».



Город предоставляет землю в аренду на льготных условиях с марта 2022 года. Договор заключают для реализации МаИП.

