Ефимов: Земельный участок реорганизуют по проекту КРТ в Измайлове
Неэффективно используемый земельный участок площадью 1,44 га реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районе Измайлово (ВАО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город подготовил еще один проект комплексного развития территории, который будет содействовать реализации программы реновации в Восточном административном округе. На площадке планируется возвести 50,4 тысячи квадратных метров новостроек. Это позволит обеспечить новым жильем около тысячи москвичей. Первые этажи займут магазины, пункты выдачи заказов, организации сферы услуг, благодаря чему будут созданы более ста рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Участок находится между Измайловским бульваром, Верхней Первомайской и 9-й Парковой улицами. Поблизости расположены станция метро «Первомайская», отделения банков, аптеки, культурно-досуговый центр, выставочный зал, театр, больница, роддом, две поликлиники, колледж, несколько школ и детсадов.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, на земельном участке появятся три дома переменной этажности. Суммарная площадь квартир составит более 30,3 тысячи квадратных метров. Проектом также предусмотрены два подземных паркинга на 226 машино-мест. Также рабочие благоустроят придомовые территории. Ожидается, что проект будет реализован за шесть лет.
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются порядка 400 проектов КРТ суммарной площадью около 4500 га.
