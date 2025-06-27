Ефимов: Зеленые бульвары благоустроят на месте бывшей промзоны «Автомоторная»

Проект комплексного развития части бывшей промзоны «Автомоторная», расположенной в районе Головинский на севере Москвы, предусматривает благоустройство зоны отдыха и зеленых бульваров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новые пешеходные зоны станут частью современного многофункционального городского пространства. В общей сложности будет благоустроено около 5,3 гектара территорий», – пояснил он.

Помимо реконструкции зеленых насаждений специалисты дополнительно высадят деревья и другие растения, обустроив клумбы. Среди прочего организуют и дорожно-тропиночную сеть.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что зеленой доминантой района станет обновленная территория долины реки Лихоборки. Благоустройство набережной предполагает появление двух новых прогулочных бульвара.

«Один протянется к набережной с севера от Московского скоростного диаметра вдоль Солнечногорского проезда, а другой – с юга, по 4-му Лихачевскому переулку от его пересечения с 3-м Лихачевским переулком», – подчеркнул он.

Ранее мэр города Сергей Собянин отмечал, что у станции метро «Фонвизинская» тоже возведут современный квартал по программе КРТ.

В рамках программы КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий. На данный момент в столице реализуется 302 подобных проекта.

