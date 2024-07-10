Ефимов: здание типографии МГУ отреставрируют

Строители проведут реставрацию двухэтажного здания типографии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 1952 года постройки. Оно находится на улице Ленинские горы (район Раменки, ЗАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Объект является памятником архитектуры и входит в ансамбль МГУ. Здесь проведут реставрацию здания типографии. Часть помещений, которая до этого эксплуатировалась не по назначению, приспособят под аудитории для студентов факультета космических исследований, где смогут обучаться 240 человек, а также под кабинеты для преподавателей. Остальные будут использоваться издательским домом университета, который выпускает книги и брошюры по всем представленным в вузе научным направлениям», — отметил вице-мэр.

По словам председателя Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Ивана Щербакова, зданию вернут исторический облик, отреставрируют деревянные оконные заполнения и раскроют заложенные оконные проемы.

Кроме того, будут отреставрированы архитектурно-лепной декор, штукатурный слой фасада, строители установят декоративные козырьки над служебными и второстепенными входами, отремонтируют приямки, поменяют гидроизоляцию и покрытие кровли.

Также будет проведено устройство новых перегородок, планируется реставрация потолков, стен и полов. Благоустроят и прилегающую территорию.

