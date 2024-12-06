Ефимов: Здание пожарного отряда в районе Коммунарка достроят в 2025 году

Строительство здания пожарного отряда в районе Коммунарка завершится в первом квартале 2025 года, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам объект, рассчитанный на шесть машино-мест, реализуют в рамках программы «Безопасный город», входящей в столичную Адресную инвестиционную программу.

«Общая площадь объекта составит 4,2 тысячи квадратных метров. Полностью выполнено устройство монолитных конструкций основного здания, учебно-тренировочной башни, кладка наружных стен, а также завершены фасадные работы. Готовность объекта ‒ более 90%», ‒ уточнил Ефимов.

На данный момент в здании продолжают внутреннюю чистовую отделку и монтаж внутренних инженерных систем.

В свою очередь глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что объект намерены оснастить учебно-тренировочной башней со скалодромом, спортивной площадкой, учебными пожарными гидрантами.

«Здание пожарного отряда будет рассчитано на размещение 144 человек личного состава», ‒ сказал он.

В здании разместится помещение для специальной техники, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, а также учебные классы, тренажерный зал и конференц-зал.

Все этапы строительных работ проходили под контролем Мосгосстройнадзора. Комитет провел 10 выездных проверок.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что на данный момент в московском гарнизоне работают около 18 тысяч высококвалифицированных специалистов. Среди них пожарные, спасатели, водолазы, диспетчеры службы 112 и водители.

