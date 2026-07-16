Ефимов: Здание для отдела полиции строят в районе Проспект Вернадского

Административное здание для сотрудников МВД строят на западе российской столицы. Работы ведутся на улице Лобачевского, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Проспект Вернадского строится трехэтажное здание для отдела полиции площадью почти 6,4 тысячи квадратных метров. Проект реализуют в рамках программы «Безопасный город» за счет средств городского бюджета. Строители завершают бетонирование фундаментной плиты, после чего приступят к устройству вертикальных конструкций подземной части. Завершить работы на объекте намечено в 2027 году», – раскрыл детали Ефимов.

ФОТО: Градостроительный комплекс Москвы

Выделяющимся визуальным акцентом здания станет угловая часть навесного стеклянного фасада, где керамические панели будут крепиться под разными углами. Оптимальное расположение объекта и панорамное остекление обеспечат качественную инсоляцию помещений. Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят.

Как отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, внутренняя планировка продумана с точки зрения функциональности и комфорта. Помимо служебной инфраструктуры в здании разместятся конференц-залы, тренажерный зал, стрелковая галерея, отапливаемый гараж.

Мосгосстройнадзор обеспечивает контроль за проектом на улице Лобачевского от подготовительного этапа до приемки. Так, инспекторы «Контроля Москвы» в ходе ближайшей выездной проверки оценят уже готовый конструктив подземной части на соответствие требованиям проектной документации.

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ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:СтроительствоМосква

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