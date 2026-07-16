Ефимов: Здание для отдела полиции строят в районе Проспект Вернадского

Выделяющимся визуальным акцентом здания станет угловая часть навесного стеклянного фасада, где керамические панели будут крепиться под разными углами. Оптимальное расположение объекта и панорамное остекление обеспечат качественную инсоляцию помещений. Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят.

Как отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, внутренняя планировка продумана с точки зрения функциональности и комфорта. Помимо служебной инфраструктуры в здании разместятся конференц-залы, тренажерный зал, стрелковая галерея, отапливаемый гараж.

Мосгосстройнадзор обеспечивает контроль за проектом на улице Лобачевского от подготовительного этапа до приемки. Так, инспекторы «Контроля Москвы» в ходе ближайшей выездной проверки оценят уже готовый конструктив подземной части на соответствие требованиям проектной документации.

