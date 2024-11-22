Ефимов заявил о строительстве в Москве 20 медицинских учреждений

Сегодня строители возводят в Москве 20 медицинских учреждений, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«20 медицинских объектов возводят в 11 административных округах Москвы, включая семь поликлиник, которые будут переданы в столичную систему здравоохранения. Строительство осуществляется как за счет городского бюджета, так и с привлечением девелоперов. С начала 2024 года на средства инвесторов уже возведено три медицинских центра», — отметил вице-мэр.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, в 2025-2027 годах ожидается завершение строительства 31 медучреждения, в том числе возводимых за счет инвесторов объектов здравоохранения.

Поликлиники в Москве строятся по новому столичному стандарту. Их оснащают передовым медицинским оборудованием, пациенты находятся в удобных зонах ожидания, ориентироваться в медучреждении помогает понятная навигация. Приспособлены столичные поликлиники и для маломобильных москвичей.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский заявил, что за последние пять лет на внебюджетные средства были возведены 24 медучреждения, сейчас строятся еще 14 таких объектов здравоохранения, в частности, поликлиника в Щербинке на 560 посещений смену и площадью свыше 10 тысяч «квадратов».

Строительству медицинских объектов уделяется особо пристальное внимание, добавили в Мосгосстройнадзоре. Профильные специалисты оценивают качество применяемых материалов и работ на всех этапах строительства. Так, на возводимых объектах было выполнено примерно 60 выездных проверок, подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025–2027 годах планируется завершить строительство 31 объекта здравоохранения, включая возводимые за счет средств инвесторов.

