Ефимов заявил о проектировании нового здания для отдела полиции на юге Москвы

Новое здание для сотрудников полиции построят в районе Царицыно на юге Москвы. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, в настоящее время разрабатывается проект будущего объекта площадью около 6,4 тыс. кв. м, средства на строительство будут выделены из городского бюджета.

«В разных районах столицы возводят административные здания, отвечающие высоким требованиям безопасности, функциональности и организации служебного процесса. Одним из таких объектов станет новое здание отдела полиции площадью около 6,4 тысячи квадратных метров в районе Царицыно. Его возведут в рамках программы “Безопасный город” за счет средств городского бюджета. Здесь смогут работать около 230 сотрудников», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новое отделение появится по адресу: улица Деловая, владение 15. Его возведут на месте старых неиспользуемых строений. В будущем здании будет четыре этажа, его фасады облицуют стеклофибробетоном и керамогранитом серых и графитовых тонов.

Как отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, проект будет предусматривать помещения для профессиональной подготовки, охраны и тыловых служб, а также буфет и конференц-зал. Для внутренней отделки будут использованы износостойкие материалы.

Также в здании создадут безбарьерную среду: входы, пути движения и внутренние пространства приспособят для маломобильных граждан. На прилегающей территории оборудуют открытую и крытую автостоянки, освещение, скамейки, спортивную площадку и газоны, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

