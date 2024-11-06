Ефимов: Завод теплоизоляционных материалов построят во Внукове в рамках МаИП

Завод по производству теплоизоляционных материалов появится в районе Внуково в Новой Москве. Предприятие возведут по программе масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Город для этих целей предоставил участок земли в аренду по льготной ставке без торгов, рассказал заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2022-го по решению мэра Москвы инвесторы могут получить землю для расширения или создания производств по ставке один рубль в год. С начала 2024-го заключены договоры аренды 23 участков общей площадью более 144 гектаров. Так, во Внукове появится завод теплоизоляционных материалов. Размер инвестиций в реализацию проекта составит 1,2 миллиарда рублей», – отметил заммэра.

Завод после запуска будет ежесуточно производить до трех тысяч тонн теплоизоляционных материалов, покрытий, монтажных лент. Благодаря реализации проекта появится 70 новых рабочих мест. По поручению Сергея Собянина город уделяет повышенное внимание локализации высокотехнологичных производств в строительстве, которое относится к стратегическим отраслям промышленности.

Договор аренды с компанией-инвестором заключен на пять лет. За это время необходимо будет закончить строительство и наладить выпуск продукции, уточнил глава Департамента городского имущества Максим Гаман. Особый статус МаИП присваивается производственным комплексам, инновационным центрам, соцучреждениям и другим объектам. Как сообщил мэр Сергей Собянин, для реализации таких проектов с начала 2024 года инвесторам предоставлено около 220 гектаров земли – почти в два раза больше к тому же периоду 2023 года.

