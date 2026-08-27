Ефимов: Завершилось ограждение котлована станции столичного метро «Ватутинки»

Специалисты завершили ограждение котлована в ходе строительства новой станции метро «Ватутинки» Троицкой линии. Оно ведется в районе Троицк между улицей Ватутинские Пруды и Проектируемым проездом №8037. Рабочие использовали метод «стена в грунте». Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На будущей станции “Ватутинки” второго участка Троицкой линии завершено сооружение стены в грунте — ограждающей конструкции котлована. Для нее потребовалось около 20 тысяч кубометров железобетона», — сообщил он.



По его словам, в ходе работ продолжается выемка грунта — она закончена почти на 80%, а устройство креплений котлована готово более чем на 60%.



Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков уточнил, что в данный момент ведется проходка правого перегонного тоннеля в сторону станции «Кедровая», а в будущем запланированы еще две проходки по направлению к станции «Троицк».



В Москве уже открыты 11 станций Троицкой линии, а в октябре 2025 глава столицы Сергей Собянин анонсировал следующий этап строительства — шесть станций от «Новомосковской» до «Троицка». Ветка протянется на 43 километра и станет крупнейшим радиусом за МКАД. К 2030-му году она будет перевозить до 350 тысяч пассажиров в сутки.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале строительства станции «Ватутинки».

