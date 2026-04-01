Ефимов: Завершаются фасадные работы в детском саду на юго-востоке Москвы
В районе Люблино на юго-востоке Москвы в рамках строительства детского сада завершились монолитные, а также завершаются фасадные и кровельные работы, заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.
«Детский сад площадью более 6,7 тысячи квадратных метров возводят в Юго-Восточном административном округе. Разновысотное здание Г-образной формы строят на Люблинской улице, оно рассчитано на 350 мест. Основное пространство в нем займут 14 групповых ячеек. В настоящий момент застройщик завершает кровельные и фасадные работы, продолжает прокладывать внутренние коммуникации и возводить внутренние перегородки», - отметил он.
Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, после окончания строительства объект будет передан в систему столичного образования. Детский сад будет расположен по адресу: улица Люблинская, земельный участок 72.
В Департаменте градостроительной политики, входящем в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, пояснили, что на первом этаже расположится бассейн для воспитанников, на втором – физкультурный и музыкальный залы. Также в здании будут пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок. На прилегающей территории разобьют цветники, высадят кустарники и деревья. Также будут оборудованы 14 прогулочных и две спортивные площадки. На данный момент на территории активно идут отделочные работы.
Мосгосстройнадзор контролирует строительство детского сада на всех этапах. Сейчас специалисты провели уже шестую проверку – они оценили качество геометрических и монолитных параметров конструкций.
Также внимание уделено и безопасности воспитанников. Так, оконные витражи выполнены из ударопрочного стекла, а на всех окнах будут специальные замки. Фасад здания будет выполнен в серых оттенках.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве образовательного комплекса и детского сада в Можайском районе.
