Ефимов: Завершено строительство эстакады на южном участке МСД

Специалисты закончили возведение эстакады на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, там открыли движение транспорта, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Длина эстакадного съезда составила 630 метров. Объект стал самым протяженным мостовым сооружением на участке Московского скоростного диаметра за пределами МКАД. Эстакаду удерживает 16 опор. В общей сложности для ее строительства потребовалось более 4,7 тысячи кубометров железобетонных конструкций», - отметил он.

По словам Ефимова, по всей длине эстакады установили автоматическую противогололедную систему и уличное освещение. Съезд обеспечил движение автотранспорта на основной ход МСД в сторону Московской области.

При строительстве объекта специалисты применили комбинированные технологии, по которым ряд пролетов монтировали на временных опорах, а остальные – с помощью метода надвижки. Такой подход позволил не мешать движению транспорта на железнодорожных путях и прилегающих дорогах. Глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что движение также открыли на новом участке улично-дорожной сети длиной порядка трех километров, и в тоннеле на пересечении МСД с Симферопольским шоссе. Два перехода построили для пешеходов, их адаптировали для использования маломобильными группами населения.

Ход работ по строительству эстакады контролировал Комитет государственного строительного надзора Москвы. За время возведения объекта прошло 20 выездных проверок. Специалисты подведомственного Центра экспертиз привлекались для инструментального контроля, они провели комплекс исследований пролетных строений, а также асфальтобетонного покрытия. По результатам проверки застройщику выдали заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, затем оформили разрешение на его ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал об открытии дороги-связки между Варшавским шоссе и МСД. Транспортное обслуживание свыше 600 тысяч жителей районов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также Северного Бутова улучшится благодаря новому объекту.

«Мосинжпроект» является генподрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков МСД. За годы работы специалисты приняли участие в создании более шести тысяч километров автодорог, свыше 100 эстакад и мостов, а также 300 подземных и надземных пешеходных переходов.

