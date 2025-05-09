Ефимов: Завершена установка светодиодных светильников на станции «ЗИЛ»

Специалисты закончили установку 14 трехметровых светодиодных светильников на платформах станции «ЗИЛ» Троицкой линии московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он особо подчеркнул, что все приборы – российского производства.

«Сооружение основных конструкций платформы будущей станции «ЗИЛ» завершено, выполнены армирование и заливка бетоном пола и колонн, строители перешли к последующему этапу работ – архитектурной отделке, для которой используют магматическую горную породу. Цоколи путевых стен покрывают темным габбро, а пол – светло-серым сибирским гранитом. Также на платформенном участке завершена установка 14 трехметровых светодиодных светильников, которые смонтированы на потолочные кронштейны», – рассказал заммэра.

Станция метро «ЗИЛ» строится в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого, рядом расположена одноименная платформа Московского центрального кольца. «ЗИЛ» станет конечной для Троицкой линии метро, она обеспечит связь с МЦК и перспективной Бирюлевской линией. С этой целью в ходе работ сразу создается задел для будущих пересадок, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

«В составе станционного комплекса предусмотрен подземный вестибюль с пешеходным выходом к парку «Тюфелева роща» и улице Лисицкого. Сейчас там ведется архитектурная отделка служебных помещений и пассажирской зоны, монтаж инженерных систем», - уточнил руководитель подрядчика строительства.

Новая линия подземки протянется от станции МЦК «ЗИЛ» до города Троицка. Её длина превысит 43 километра. Троицкая ветка станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим за МКАД. В составе линии будет 17 станций, в зоне её притяжения проживают более 1,5 миллиона человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет выглядеть станция «Вавиловская» Троицкой линии метро.

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ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

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