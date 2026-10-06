Ефимов: Завершена разработка грунта на стройплощадке столичной станции «Десна»

На Троицкой линии столичного метро продолжается строительство монтажно‑щитовой камеры — она нужна для прокладки перегонных тоннелей от станции «Десна» в направлении станции «Кедровая». Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станция “Десна” Троицкой линии метро расположится вдоль Калужского шоссе, на пересечении Центральной улицы и шоссе Ракитки. В настоящий момент в полном объеме выполнены разработка грунта и крепление монтажно-щитовой камеры, ведутся монолитные работы», – указал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, из стартового котлована начнут прокладывать правый и левый перегонные тоннели к станции «Кедровая», которую строят на пересечении Калужского шоссе и 1‑й Нововатутинской улицы. Длина участка между этими станциями превысит 2,3 километра.

Южный отрезок Троицкой линии протянется вдоль Калужского шоссе — от Коммунарки до Троицка. В его составе будет шесть станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Троицкая линия окажется одним из самых длинных радиусов московского метро и станет важной частью транспортного каркаса ТиНАО. Её запуск поможет снизить нагрузку на популярные станции Сокольнической, Калужско‑Рижской и Бутовской линий примерно на 20%.

Рядом с «Десной» строят станцию «Ракитки» — её разместят в районе пересечения Летовской улицы с улицей Летовского Ополчения, неподалёку от парка «Летова тропа» и школы «Летово». Как сообщил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, на этой площадке уже готово устройство форшахты, сейчас возводят ограждающие конструкции котлована, а также ведут разработку грунта и крепление самого котлована.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее анонсировал футуристичный дизайн нового вестибюля станции «Рижская» Большой кольцевой линии.

