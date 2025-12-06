Ефимов: Завершена разработка грунта котлована станции «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро

Строительство станции «ЗИЛ» Бирюлёвской линии московского метро выполнено на 28%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Общестроительная готовность станции составляет 28 процентов. На данный момент завершена разработка грунта и выполнено устройство ограждающих конструкций котлована станции», - отметил Ефимов.



На текущем этапе завершены разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована, а также вынос инженерных коммуникаций из зоны строительства тупиков. В рамках возведения станционного комплекса уже разработано 26 тысяч кубометров грунта, начато устройство монолитных конструкций: залит лоток платформы и уложено свыше 10 тысяч кубометров бетона.



По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, в состав станционного комплекса войдут: платформенный участок с пересадкой на одноимённую станцию Троицкой линии, оборотные тупики для подвижного состава, служебная соединительная ветка с Троицкой линией и камера съездов.



Станция «ЗИЛ», которая станет конечной для нового радиуса, расположится на пересечении проспекта Лихачёва с улицей Братьев Рябушинских рядом с платформой ЗИЛ МЦК. Она обеспечит интеграцию линии в транспортный каркас столицы — в частности, создаст пересадки на Троицкую линию и МЦК.



Бирюлёвская линия протянется от бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Западное и Восточное Бирюлёво. После открытия она улучшит транспортное обслуживание жителей Даниловского, Нагатинского Затона, Печатников, Царицыно, Бирюлёво Восточного и Бирюлёво Западного. Всего на линии запланировано 10 станций.



Архитектурная концепция станции «ЗИЛ» уже согласована мэром Москвы Сергеем Собяниным. АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро.

