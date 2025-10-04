Ефимов: Завершен монтаж эскалаторов на станции метро «Народное Ополчение»

Рабочие завершили установку эскалаторов на будущей станции «Народное Ополчение» строящейся Рублево-Архангельской линии. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станция “Народное Ополчение” Рублево-Архангельской линии метро расположена вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова. Станционный комплекс мелкого заложения будет иметь два подземных вестибюля. В первом смонтировали четыре эскалатора, во втором – три. Протяженность каждого эскалатора составляет около 18 метров. Оборудование поставлено с завода в Санкт-Петербурге», — добавил вице-мэр.

Кроме того, на станции будут смонтированы шесть лифтов грузоподъемностью 1000 килограммов каждый для удобства маломобильных пассажиров. Появление новых поколений российских лифтов, а также их комфорт, надежность и безопасность, отвечающие современным требованиям, стали доказательством импортозамещения и итогом работы российских проектировщиков и инженеров.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, каждый день на строительстве будущей станции заняты порядка 300 человек, которые занимаются монтажом инженерных систем: размещают архитектурное освещение, собирают электрощитовое оборудование и прокладывают кабельно-проводниковую продукцию.

С будущей станции можно будет пересесть на станцию «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии. Вестибюли будущей станции обеспечат выход пассажиров на обе стороны проспекта Маршала Жукова и улицы Демьяна Бедного.

Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании проходки перегонных тоннелей от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до станции «Серебряный Бор» Рублево-Архангельской линии метро.

Длина будущей ветки составит свыше 27 километров, на ней предусмотрены 12 станций. Запуск линии позволит улучшить транспортное обслуживание порядка миллиона человек, проживающих на северо-западе, западе и в центре Москвы. Ветка свяжет деловой центр «Москва-Сити» и Большую кольцевую линию с активно развивающейся территорией в Рублево-Архангельском.

Собянин также поручил нарастить темпы возведения Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро.

