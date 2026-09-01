Ефимов: Завершен монолит образовательного комплекса в ТАО Москвы

В посёлке ЛМС, расположенном в Троицком административном округе Москвы, подошёл к концу этап монолитных работ на объекте, где разместится крупный образовательный комплекс. Он будет включать школу, рассчитанную на 1200 учащихся, и дошкольное подразделение вместимостью 250 детей. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Вороново ведется строительство образовательного комплекса площадью более 25 тысяч квадратных метров. Реализация проекта направлена на создание комфортной образовательной среды для детей всех возрастов – объект рассчитан на 1,2 тысячи школьников и 250 воспитанников детского сада. Архитектурный облик здания будет отличаться выразительностью и продуманностью решений. Фасады выполнят с использованием навесной вентилируемой системы, сочетающей облицовку из металлокассет и керамогранита в белой и серой гаммах», - сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Сейчас строители уже завершили монолитные работы и приступили к черновой отделке.

Особую выразительность экстерьеру придадут объёмные 3D‑панели — их окрасят в яркие цвета. Пространство внутри здания спроектировано по актуальным образовательным стандартам: оно будет открытым, многофункциональным, а отдельные зоны смогут менять конфигурацию при необходимости.

По словам главы Департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, в комплексе предусмотрели не только стандартные учебные кабинеты, но и специализированные помещения — в том числе классы для изучения иностранных языков и информатики, оснащённые трансформируемыми перегородками. Кроме того, в здании появится большое многосветное пространство, которое сможет выполнять сразу несколько функций: служить актовым и конференц‑залом, медиатекой, а также спортивной зоной — в ней разместятся трансформируемые спортивные залы, а также залы для хореографии и гимнастики.

Дошкольное подразделение будет состоять из десяти детских групп. В нём также оборудуют музыкальный и физкультурный залы, а ещё — кабинет для развивающих занятий: благодаря трансформируемой перегородке помещение можно будет зонировать по необходимости.

Территорию рядом с комплексом благоустроят и грамотно зонируют: здесь появятся игровые площадки, адаптированные для детей разных возрастов, спортивная зона, уголки для спокойного отдыха и площадка для общешкольных мероприятий. В план благоустройства входят озеленение, установка малых архитектурных форм и теневых навесов, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин делился планами по созданию школы будущего в Басманном районе.

