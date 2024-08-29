Ефимов: Завершаются строительные работы на участке южного направления МСД

В завершающую стадию перешли работы по возведению участка южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до трассы Солнцево –Бутово – Варшавское шоссе. Участок готов почти на 80%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках проекта десятого участка МСД уже выполнены работы в тоннеле под МКАД, завершен монтаж железобетонных конструкций тоннеля под Симферопольским шоссе и парапетов на плите пролетного строения эстакады съезда с МКАД на МСД.

«В активной стадии строительства находится эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе. Общая строительная готовность всего участка составляет 77%», – отметил Ефимов.

Глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что сейчас ведутся также работы на всех искусственных сооружениях и дорогах, по переустройству и прокладке инженерных коммуникаций.

«Из 3,6 километра дорог основного хода десятого участка диаметра построено уже более 2,5 километра», – уточнил Загрутдинов.

По завершению всех работ будет окончательно сформирован южный участок Московского скоростного диаметра с выездом на федеральную трассу М-2 «Крым», Варшавское шоссе и на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

