Ефимов: Завершается монтаж опор нового путепровода в районе Новой Москвы

Город продолжает развивать улично-дорожную сеть в районе Коммунарка (Новомосковский административный округ). В частности, строители заканчивают монтаж опор путепровода над улицами Бачуринской и Александры Монаховой. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В районе Коммунарка возводят путепровод в рамках строительства участка дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Его длина превысит 480 метров, ширина – 19 метров. На нем организуют четыре полосы движения, по две в каждом направлении. В настоящий момент готовность путепровода составляет 55 процентов. Сейчас заканчивается устройство финальной опоры. После этого специалисты смогут начать подготовку к монтажу пролетных строений», – сказал вице-мэр.



Проект предусматривает строительство свыше шести километров дорог, в частности, Проектируемые проезды №7190–7100Б и №812, участок а/д МКАД – п. Коммунарка – аэропорт Остафьево и съезды на улицу Сосенский Стан, Проектируемый проезд №7154 и с а/д МКАД – п. Коммунарка – аэропорт Остафьево на боковой проезд. Кроме того, будет выполнена реконструкция Бачуринской улицы.



По словам главы столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, строительство новых дорог значительно увеличит транспортную доступность для жителей Новой Москвы. Так, появится удобный выезд на скоростную магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, это позволит разгрузить Калужское шоссе. Открытие новой дороги даст возможность существенно сократить время проезда и повысить комфорт передвижения между столичными районами.



Строительство на всех этапах контролирует Мосгосстройнадзор. Уже организовано пять выездных проверок, к которым, в частности, привлекались специалисты Центра экспертиз. Применяемые материалы и возводимые конструкции проверялись на соответствие проектной документации. Следующую проверку выполнят в сентябре 2025 года.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что участок дублера Калужского шоссе от улицы Александры Монаховой до транспортной развязки Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе закончат уже в 2025 году.

