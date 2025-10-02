Ефимов: Запущен сервис автоматической проверки 3D-моделей АГР для застройщиков

Новый сервис проверки 3D-моделей архитектурно-градостроительных решений (АГР) для застройщиков и проектировщиков заработал в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сервис по проверке 3D-моделей архитектурно-градостроительных решений появился в личном кабинете застройщика на портале “СтроимПросто”. Высокополигональная модель представляет собой максимально детализированную копию проектируемого объекта. Новый сервис позволяет в онлайн-режиме провести техническую проверку по ключевым параметрам 3D-модели, которые могут быть оценены автоматически», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, застройщики и проектировщики благодаря этому смогут на раннем этапе проверять свои высокополигональные модели на соответствие утвержденным требованиям.

Ефимов подчеркнул, что новый онлайн-инструмент поможет ускорить процесс подготовки данных, снизить количество ошибок и повысить качество 3D-материалов, используемых в проектах.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский заявил, что эксперты департамента приняли участие в разработке нового сервиса, а также проводят консультации и мастер-классы для застройщиков.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в пакет документов для АГР, помимо моделей, входят пояснительная записка, в которой зафиксированы параметры и особенности здания и земельного участка, архитектурные решения, генеральный план, объемно-планировочные решения, разрезы и фасадные части, колористика и освещение фасадов, данные о занимаемых площадях и поясняющие схемы. Она предупредила, что 3D-модель должна соответствовать всем перечисленным документам.

По словам главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, проверки позволяют выявить множество скрытых технических ошибок даже в идеальной на первый взгляд 3D-модели.

