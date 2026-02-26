Ефимов: Закончены монолитные работы в образовательном комплексе Коммунарки

В образовательном корпусе Коммунарки Новомосковского административного округа завершили монолитные работы и кладку наружных стен, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс включает школу для 1100 учеников и детский сад для 300 воспитанников. В здании площадью почти 25 тысяч квадратных метров оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы и просторные залы для проведения мероприятий со вторым светом. На прилегающей территории разместят уличный кинотеатр площадью 67,5 квадратного метра», - рассказал он.

Ефимов отметил, что на объекте уже началась заливка монолита, также закончены кладочные работы.

Одна из главных особенностей будущего образовательного комплекса «Эклектика» – множество открытых зон. В здании оборудуют медиатеки и рекреации, пространства для общения вместо коридоров.

Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, в новом комплексе сделают особый акцент на спортивные зоны. Так, там обустроят спортзал-трансформер с гимнастическим залом, отдельный зал физкультуры в блоке детского сада и еще один спортзал.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что инспекторы уже выполнили восемь выездных проверок, которые позволили оценить выполненный объем работ и свериться с документацией.

Заметной деталью в архитектуре будущего здания станут уступы на фасаде на уровне третьего и четвертого этажей, которые будут напоминать старинный фотоаппарат.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что оригинальный детский сад построят в Нижегородском районе.

ФОТО: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
