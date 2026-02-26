Ефимов: Закончены монолитные работы в образовательном комплексе Коммунарки
В образовательном корпусе Коммунарки Новомосковского административного округа завершили монолитные работы и кладку наружных стен, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Образовательный комплекс включает школу для 1100 учеников и детский сад для 300 воспитанников. В здании площадью почти 25 тысяч квадратных метров оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также лабораторно-исследовательские комплексы и просторные залы для проведения мероприятий со вторым светом. На прилегающей территории разместят уличный кинотеатр площадью 67,5 квадратного метра», - рассказал он.
Ефимов отметил, что на объекте уже началась заливка монолита, также закончены кладочные работы.
Одна из главных особенностей будущего образовательного комплекса «Эклектика» – множество открытых зон. В здании оборудуют медиатеки и рекреации, пространства для общения вместо коридоров.
Как отметили в столичном Департаменте градостроительной политики, в новом комплексе сделают особый акцент на спортивные зоны. Так, там обустроят спортзал-трансформер с гимнастическим залом, отдельный зал физкультуры в блоке детского сада и еще один спортзал.
В Мосгосстройнадзоре добавили, что инспекторы уже выполнили восемь выездных проверок, которые позволили оценить выполненный объем работ и свериться с документацией.
Заметной деталью в архитектуре будущего здания станут уступы на фасаде на уровне третьего и четвертого этажей, которые будут напоминать старинный фотоаппарат.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что оригинальный детский сад построят в Нижегородском районе.
Горячие новости
- Песков: Встреча на высшем уровне должна финализировать урегулирование на Украине
- В туриндустрии объяснили, как Сочи «проиграл» Турции и Вьетнаму
- СМИ: Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына
- В Санкт-Петербурге прохожие поймали выпавшего из окна ребенка
- Треш-стример Эль Капитан получил более 10 лет колонии за наркотики
- Как дорогое китайское оптоволокно взвинтит цены на российский интернет
- Роналду купил 25% акций испанского ФК «Альмерия»
- Объявлены номинанты на премию «Ника» за 2025 год
- Генерал Болдырев назвал выгоду Пашиняна от присутствия РФ в Гюмри
- Европейским автогигантам пророчат крах из-за Китая в ближайшие 5 лет